В Янино автомойка сбрасывала сточные воды в канаву

Во Всеволожском районе Ленобласти местные жители сообщили в эконадзор о загрязнении на улице Новая в Янино — в водоотводную канаву из трубы сбрасывали сточные воды.

Дальнейший осмотр показал, что рядом с трубой еще была и маслянистая пленка. Инспекторы Госэконадзора выдали предостережение администрации Заневского городского поселения и потребовали устранить проблему.

Местные власти обследовали территорию и смежный участок. Выяснилось, что стоки в канаву сбрасывались в результате деятельности автомойки, расположенной по соседству. Представителей предприятия предупредили, что трубу необходимо убрать. На данный момент ее демонтировали.