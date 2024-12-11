В Янино автомойка сбрасывала сточные воды в канаву

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Во Всеволожском районе Ленобласти местные жители сообщили в эконадзор о загрязнении на улице Новая в Янино — в водоотводную канаву из трубы сбрасывали сточные воды.

Дальнейший осмотр показал, что рядом с трубой еще была и маслянистая пленка. Инспекторы Госэконадзора выдали предостережение администрации Заневского городского поселения и потребовали устранить проблему.

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Фото: комитет Госэконадзора Ленобласти.

Местные власти обследовали территорию и смежный участок. Выяснилось, что стоки в канаву сбрасывались в результате деятельности автомойки, расположенной по соседству. Представителей предприятия предупредили, что трубу необходимо убрать. На данный момент ее демонтировали.

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