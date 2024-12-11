Трамп признал, что ситуация на Украине более сложная, чем на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что решение украинского конфликта станет приоритетным во внешней политике США.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться урегулировать ситуацию на Украине как можно скорее. По словам политика, этот вопрос станет приоритетным для новой администрации Белого дома.

В интервью французскому Paris Match Трамп заявил, что стабильная ситуация на Ближнем Востоке также важна для США, однако урегулировать этот конфликт гораздо проще, чем на Украине.

Также в ходе недавней трехсторонней встречи с Макроном и Зеленским Трамп настоял на немедленном прекращении огня.