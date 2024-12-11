В Сосново построят новую художественную школу

Администрация Приозерского района Ленобласти заключила контракт на строительство новой художественной школы на 200 мест в Сосново.

Новое учреждение заменит существующую школу на 120 учеников. Возведение объекта запланировано на 2024-2026 года. Сметная стоимость объекта — 215,5 млн рублей.

В новой школе смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья, для них будут предусмотрены все условия.