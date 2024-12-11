Украина выразила готовность провести переговоры с Россией

Об этом заявил один из советников Зеленского.

Украина готова вести переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Украина действительно готова к переговорам с Россией, — приводит его слова Ura.ru.

Однако советник Зеленского подчеркнул, что простого решения не будет, так как Киев ждет справедливых условий.