В Госдуме обсудят возвращение оценок за поведение в школах

Ранее президент РФ удивился, когда узнал, что из школ убрали систему оценок за поведение учащихся.

Замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что в парламент обязательно рассмотрит возвращение оценок за поведение в школы.

Учителя поддержат президента в этом вопросе. Сейчас им довольно тяжело в некоторых случаях с учениками выстроить нормальную работу. Иногда ребята срывают урок, а учитель даже плохую оценку за поведение ему поставить не может, потому что поведение школьников не оценивается, — цитирует депутата RT.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин удивился, что в российских школах перестали ставить оценки за поведение учащимся. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос требует обсуждения.