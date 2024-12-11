В Госдуме обсудят возвращение оценок за поведение в школах

Ранее президент РФ удивился, когда узнал, что из школ убрали систему оценок за поведение учащихся.
Замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что в парламент обязательно рассмотрит возвращение оценок за поведение в школы.
Учителя поддержат президента в этом вопросе. Сейчас им довольно тяжело в некоторых случаях с учениками выстроить нормальную работу. Иногда ребята срывают урок, а учитель даже плохую оценку за поведение ему поставить не может, потому что поведение школьников не оценивается, — цитирует депутата RT.
Отметим, ранее президент России Владимир Путин удивился, что в российских школах перестали ставить оценки за поведение учащимся. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос требует обсуждения.