Более 700 млн рублей заработал Петербург на курортном сборе

С момента введения курортного сбора, с 1 апреля, в бюджет Петербурга поступил 702,4 млн рублей.
Только в ноябре поступления составили почти 80 млн, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Эти средства целевым образом будут направлены на улучшение объектов туристической инфраструктуры.
Напомним, с 2025 года туристический налог вводят и в Выборге Ленобласти.
Вам будет интересно
Также известны и населенные пункты, в которых только рассматривают введение сбора. С января 2025 года в некоторых городах России введут туристический...
02.11.2024 363