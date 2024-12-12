МИД РФ предупредил россиян о рисках при поездках за границу

МИД России рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски с учетом случаев задержания граждан РФ за границей по запросам США и Евросоюза.

«МИД России в очередной раз предупреждает о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок, а в случае выезда за рубеж соблюдать законы и обычаи государства пребывания», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом подчеркивается, что российские загранучреждения всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину.