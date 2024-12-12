Стало известно, как будет оплачен последний рабочий день года, выпавший на субботу

Последний день 2024 года придется на субботу, 28 декабря.

Как пояснила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, 28 декабря – россияне будут работать за понедельник, 30 декабря, поэтому он оплачивается в обычном размере.

Напомним, в 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.