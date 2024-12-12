Стало известно, как будет оплачен последний рабочий день года, выпавший на субботу

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Последний день 2024 года придется на субботу, 28 декабря.

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Как пояснила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, 28 декабря – россияне будут работать за понедельник, 30 декабря, поэтому он оплачивается в обычном размере.

Напомним, в 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.

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25.07.2024 614
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