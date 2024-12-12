Соцфонд: индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3%

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года составит 7,3%, сообщили в Соцфонде РФ.

«Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров – прим. ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций», – говорится в сообщении Соцфонда России.

Отмечается, что размер индексации выплаты на следующий год будет высчитываться, опираясь на размер, который человек бы получал, если бы правительство не отменило повышение пенсий в 2016 году. Эту сумму в последующем прибавят к сумме, которую работающие россияне получают в текущем году.