МЧС России: с начала года из-за пиротехники произошло более 100 пожаров

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С начала этого года из-за пиротехники произошло 109 пожаров, на которых погибли три человека, а 20 — пострадали. Такие данные приводит МЧС России.

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Изображение от tawatchai07 на Freepik

Несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных пиротехнических изделий могут привести к травмам и пожарам. Важно знать правила и следовать им:

  • покупайте сертифицированную пиротехнику;
  • строго следуйте инструкции;
  • не давайте детям;
  • не запускайте пиротехнику дома, вблизи зданий, деревьев, ЛЭП и скопления людей;
  • соблюдайте безопасное расстояние: от полуметра для бенгальских огней и до 20 метров для салютов и фейерверков.
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28.12.2023 317
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