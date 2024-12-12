МЧС России: с начала года из-за пиротехники произошло более 100 пожаров

С начала этого года из-за пиротехники произошло 109 пожаров, на которых погибли три человека, а 20 — пострадали. Такие данные приводит МЧС России.

Несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных пиротехнических изделий могут привести к травмам и пожарам. Важно знать правила и следовать им:

покупайте сертифицированную пиротехнику;

строго следуйте инструкции;

не давайте детям;

не запускайте пиротехнику дома, вблизи зданий, деревьев, ЛЭП и скопления людей;

соблюдайте безопасное расстояние: от полуметра для бенгальских огней и до 20 метров для салютов и фейерверков.