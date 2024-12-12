МЧС России: с начала года из-за пиротехники произошло более 100 пожаров

С начала этого года из-за пиротехники произошло 109 пожаров, на которых погибли три человека, а 20 — пострадали. Такие данные приводит МЧС России.
Несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных пиротехнических изделий могут привести к травмам и пожарам. Важно знать правила и следовать им:
- покупайте сертифицированную пиротехнику;
- строго следуйте инструкции;
- не давайте детям;
- не запускайте пиротехнику дома, вблизи зданий, деревьев, ЛЭП и скопления людей;
- соблюдайте безопасное расстояние: от полуметра для бенгальских огней и до 20 метров для салютов и фейерверков.
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28.12.2023 317