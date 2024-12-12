Александр Дрозденко наградил победителей премии общественного признания Ленобласти «Команда47»

Награждение прошло вчера — 11 декабря. Победителей из числа социально-ответственного бизнеса определили в девяти номинациях

«О помощи не кричат, многие выбирают оставаться «в тени», но мы решили, что сегодня каждому важно знать о добрых делах, которые являются примером, поэтому запустили премию общественного признания «Команда 47». НСпасибо каждому, кто это будущее вместе с нами строит, мы — единая Команда 47 и нам всё по силам», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона отдельно поблагодарил бизнес за поддержку бойцов в зоне СВО. Награды нашли победителей в девяти номинациях: «Коллективизм, взаимопомощь и уважение», «Единство народов России», «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу», «Гуманизм, милосердие, справедливость», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Преемственность поколений», «Приоритет духовного над материальным» и «Голос КОМАНДЫ 47».

С итогами премии можно ознакомиться на сайте комитета общественных коммуникаций области.

Отметим, что ранее Александр Дрозденко дал поручение финансовому блоку проработать вопрос мер налогового стимулирования и других видов поддержки для бизнеса, который активно участвует в благотворительности.

В движении «Команда 47» принимают участие школьники, студенты, творческие коллективы, предприятия и организации. Узнать все о деятельности #Команды47 и проявить себя можно на странице сообщества в соцсети.