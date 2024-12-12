Пловец Мирон Лифинцев из Петербурга взял «золото» на чемпионате мира на короткой воде

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18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал «золото» чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

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Фото: вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, t.me/Piotrovsky

Пловец проплыл дистанцию за 48,76 секунды. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира. Также в составе сборной он взял «золото» в комплексной эстафете 4 × 50 м. В сборную, кроме Мирона Лифинцева, вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

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Тем временем, Европейская федерация водных видов спорта в соцсетях не упомянула россиянина, завоевавшего золотую медаль. В посте на официальной странице федерации есть только фото и результаты спортсменов, занявших второе и третье места.

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