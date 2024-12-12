В Петербурге хирурги спасли руку 2-летней девочке, сунувшей пальцы в эскалатор

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Ребенок получила серьезные травмы, когда поднималась на эскалаторе в метро.

Врачи Педиатрического университета провели операцию на руке 2-летней девочки, серьезно пострадавшей на эскалаторе. Ребенок сунула пальцы в механизм, получив переломы и рваные раны.

Малышка пострадала, когда поднималась на эскалаторе вместе с мамой и своей сестрой. Женщина отвлеклась на второго ребенка, в этот момент девочка и засунула руки между ступенек.

Ребенка экстренно госпитализировали и провели сложную операцию. Сейчас юная пациентка проходит антибактериальную терапию. Руку удалось спасти.

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23.10.2024 364
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