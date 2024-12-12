В Выборге мать школьницы, сломавшей позвоночник в результате вымогательства, добилась уголовного дела

Разбирательство в инциденте поставил на личный контроль глава СК РФ.
Жительница Выборга, чья дочь пострадала в результате вымогательства денег старшеклассником, добилась возбуждения уголовного дела. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел в январе 2023 года в одной из школ Выборга. Ученица, пытаясь убежать от сверстника, вымогавшего деньги, упала и сломала позвоночник.
В январе прошлого года на территории одного из образовательных учреждений в городе Выборге старшеклассник вымогал у девочки деньги. Малолетняя, убегая от него, упала с лестницы и получила перелом позвоночника, — указано в сообщении СК.
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