В Выборгском замке открылась выставка «Малый арсенал»

В Выборгском районе открылась новая выставка, посвященная оружию и одежде петровской эпохи.
В главной достопримечательности Выборга, Выборгском замке, состоялось торжественное открытие выставки «Малый Арсенал», где представлены интерактивные экспонаты, освещающие эпоху Петра I и его реформы.
Посетители смогут узнать о развитии вооружения с XVII до XVIII века, а также ознакомиться с экспозицией, в которой представлено более 30 макетов древкового оружия, десяток топоров и пять макетов клинков.
Вам будет интересно
Во время заболевания Covid-19 у пациента могут начаться проблемы с гортанью. В частности, дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов предупредил о полной или...
08.12.2021 2059