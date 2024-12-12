В Выборгском замке открылась выставка «Малый арсенал»

В Выборгском районе открылась новая выставка, посвященная оружию и одежде петровской эпохи.

В главной достопримечательности Выборга, Выборгском замке, состоялось торжественное открытие выставки «Малый Арсенал», где представлены интерактивные экспонаты, освещающие эпоху Петра I и его реформы.

Посетители смогут узнать о развитии вооружения с XVII до XVIII века, а также ознакомиться с экспозицией, в которой представлено более 30 макетов древкового оружия, десяток топоров и пять макетов клинков.