В Минцифры рассказали, что будет с аккаунтами на «Госуслугах», привязанными к Gmail

По словам главы ведомства, отключать такие аккаунты пока не планируется.

Минцифры не имеет планов по отключению аккаунтов Gmail россиян, привязанных к порталу «Госуслуги». По крайне мере, пока. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Пока не планируем, — уточнил он.

Отметим, в конце октября портал «Госуслуги» начал призывать пользователей заменить почтовый ящик @gmail.com на другой. В то же время член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал отключить важные аккаунты от сервисов Google и перейти на отечественные аналоги.