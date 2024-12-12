Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России

Награду журналисту торжественно вручил в стенах Кремля президент РФ.

Военный корреспондент Евгений Поддубный удостоен звания Героя России. Высшую госнаграду журналисту 12 декабря вручил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что подобное звание присвоено впервые в истории российской журналистики.

На передовой этой борьбы — сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события. Так поступает и ведёт свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжёлые, именно тяжёлые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции, — заявил президент.