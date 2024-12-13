Госдума расширила основания для включения в список террористов и экстремистов

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Госдума приняла закон, расширяющий список преступлений, за которые Росфинмониторинг может вносить в список террористов и экстремистов, сообщает ТАСС.

Новый закон распространяет действие законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на поддержку экстремистской деятельности.

Теперь Росфинмониторинг сможет получать доступ к информации о счетах лиц, финансирующих экстремизм. В список преступлений, связанных с экстремизмом, включены убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, пытки и хулиганство, если они совершены по мотивам ненависти.

Основанием для внесения в перечень террористов и экстремистов также станут пропаганда нацистской символики, дискредитация Вооруженных сил России или распространение заведомо ложной информации о действиях армии.

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28.11.2024 1884
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