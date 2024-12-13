Судимый инвалид переломал кости женщине в Волосовском районе

В деревне Рабитицы Волосовского района задержали 45-летнего инвалида, подозреваемого в жестоком избиении 43-летней сожительницы 11 декабря.

Мужчина напал на женщину во время ссоры. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы, туловища и конечностей, сотрясением мозга, переломами носа и ребер. Эти повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Заведено уголовное дело. Задержанный ранее судим за изнасилование, неоднократное применение насилия в отношении представителя власти и похищение человека.