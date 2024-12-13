В школах Подмосковья вводят новые меры для борьбы с травлей среди учеников

Ученики, подвергающиеся буллингу, смогут анонимно отправлять жалобы через специальный QR-код.

В школах Московской области введут новую меру для борьбы с травлей среди учащихся. Дети, подвергающиеся буллингу, смогут отправить анонимную жалобу через QR-код лично уполномоченному по правам ребенка в регионе.

На такой шаг власти Подмосковья пошли после резонансного случая в одной из школ Котельников. Там семь девочек жестоко избили сверстницу до потери сознания и выложили ролик в интернет.

Пострадавшую ученицу навестил в больнице глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас девочка в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным, — рассказала глава региона.