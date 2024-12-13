На Петербург и Ленобласть движется «YARA»: за 2 дня может выпасть до половины месячной нормы осадков

Новый циклон нагрянет в агломерацию в субботу.

В эту субботу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет господствовать циклон, получивший название «YARA». Как рассказал синоптик Александр Колесов, атмосферный фронт принесет в агломерацию обильные снегопады.

Сильный снег ожидается днем в субботу и ночью в воскресенье, днем в воскресенье интенсивность осадков будет уменьшаться и вечером они закончатся. Количество осадков за двое суток прогнозируется очень большое, от 20 до 30 мм. В среднем это половина месячной нормы осадков для Санкт-Петербурга, — предупредил синоптик.

Следствием ухода циклона, которое намечено на самый конец недели, станет понижение температуры. По оценкам Колесова, утром в понедельник в Санкт-Петербурге ожидается до -8…-10 гр., а на севере и востоке Ленобласти до -10…-15 гр.