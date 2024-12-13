Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и NASA о сотрудничества в рамках МКС

Речь идет о о подписании третьего дополнения к соглашению по перекрестным полетам на Международную космическую станцию.

Правительство РФ одобрило переговоры между Роскосмосом и NASA о сотрудничества в рамках Международной космической станцию (МКС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовых актов, указано, что предложение Роскосмоса было согласовано с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными ведомствами. Это дополнение касается совместных полетов экипажей на российских и американских пилотируемых космических кораблях.