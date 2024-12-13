Премия «Самый ОК» назвала лучших в кино, музыке и блогах в 2024 году

Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей премии «Самый ОК».

Лучшие проекты года:

Фильм года : Победителем стал «Холоп 2», продолжение популярной комедии, набравшее наибольшее количество голосов пользователей «Одноклассников».

: Победителем стал «Холоп 2», продолжение популярной комедии, набравшее наибольшее количество голосов пользователей «Одноклассников». Хит года : трек «Взгляни на небо (ремикс)» от DJ DimixeR, Galibri & Mavik стал лидером, второе место заняла песня Люси Чеботиной «ЗА БЫВШЕГО». На третьем месте -– Мари Краймбрери и ее трек «Нравится жить».

: трек «Взгляни на небо (ремикс)» от DJ DimixeR, Galibri & Mavik стал лидером, второе место заняла песня Люси Чеботиной «ЗА БЫВШЕГО». На третьем месте -– Мари Краймбрери и ее трек «Нравится жить». Сериал года : Победителем стал проект «Слово пацана». На втором месте – «Комбинация». Третье место занимает сериал «Трасса».

: Победителем стал проект «Слово пацана». На втором месте – «Комбинация». Третье место занимает сериал «Трасса». Шоу года : первое место занял музыкальный проект «Голос». На втором месте – «Ты супер!», на третьем – «А ну-ка, все вместе!».

: первое место занял музыкальный проект «Голос». На втором месте – «Ты супер!», на третьем – «А ну-ка, все вместе!». Блог года: пользователи второй год подряд выбрали «Кулинарные Видео Рецепты от Калниной Натальи». Блог про хозяйство, быт, сад и огород «ВИКА ИЗ ХУТОРА» занял второе место. На третьем месте – авторский кулинарный блог «Мама готовит».

Голосование проводилось в рамках шорт-листов, составленных по популярности контента с ноября 2023 по ноябрь 2024 года. В номинациях «Фильм года», «Сериал года» и «Шоу года» оценивались проекты, которые чаще всего обсуждали на платформе. В категории «Хит года» лидерами стали треки с наибольшим количеством прослушиваний. В номинации «Блог года» учитывался прирост подписчиков и количество реакций.

Победителей объявили в группе «Все ОК!», и каждый лауреат получит статуэтку с эмблемой конкурса. Эта премия ежегодно подчёркивает популярность российского контента, собирая мнения миллионов пользователей.