Мурашко: в России нет проблем с производством физраствора

Ранее в СМИ появилась информация, что в аптеках наблюдается дефицит физрастворов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал сообщения СМИ о дефиците физраствора в российских аптеках. Как подчеркнул глава Минздрава, проблем с производством этой категории препаратов в стране нет.

У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них, — заявил Мурашко РИА Новости.