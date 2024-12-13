Мурашко: в России нет проблем с производством физраствора

Ранее в СМИ появилась информация, что в аптеках наблюдается дефицит физрастворов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал сообщения СМИ о дефиците физраствора в российских аптеках. Как подчеркнул глава Минздрава, проблем с производством этой категории препаратов в стране нет.
У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них, — заявил Мурашко РИА Новости.
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12.12.2024 134