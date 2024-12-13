Женщина погибла в квартирном пожаре в Пудомягах

Сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире пятиэтажного дома в деревне Пудомяги в Гатчинском районе Ленобласти поступило днем 13 декабря.

По предварительным данным, горела комната 12 квадратных метров, внутри нашли тело женщины. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

С верхних этажей личный состав 103-й пожарной части эвакуировал пятерых жителей, никто из соседей не пострадал.