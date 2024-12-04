В Петербурге будут судить двух подростков, жестоко избивших мужчину в саду Сан-Галли

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух 16-летних подростков, которые этой весной жестоко избили прохожего в саду Сан-Галли, чье бездыханное тело позже нашли там же на скамейке.

Несовершеннолетние обвиняются по статьям «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору» и «Хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору». Дело будет направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, 19 марта подростки, будучи в нетрезвом виде, избили мужчину в саду Сан-Галли. Потерпевший упал на землю. Однако это их не остановили, они продолжили избивать мужчину, осознавая, что своими действиями могут убить прохожего.