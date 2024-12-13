Под Выборгом срубили главную новогоднюю елку Петербурга

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В Выборгском районе Ленобласти срубили главную новогоднюю елку Петербурга, которая украсит Дворцовую площадь.

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Фото: vk.com/dorinspb

Лесную красавицу высотой более 23 метров спилили в районе Вещевского шоссе. По оценкам специалистов, ей около 90 лет. Дерево спилили днем 13 декабря, но в Петербург ель повезут ночью, чтобы не создавать пробки. Зажечь огни на Дворцовой площади должны 20 декабря.

Там же спилили елку поменьше в 20 метров, ее установят на Якорной площади в Кронштадте.

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12.12.2024 128
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