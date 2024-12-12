Новогоднюю ель для Дворцовой площади в Петербурге срубят под Выборгом

Новогодние ели для Дворцовой площади в Петербурге и для Якорной площади в Кронштадте срубят в лесничестве под Выборгом.

Праздничные деревья привезут из Вещевского участкового лесничества. Дата сруба еще не определена. Сегодня должен состояться аукцион на заготовку елей.

Всего же по городу разместят 84 большие искусственные елки. Огни на главной елке Петербурга зажгут 20 декабря.