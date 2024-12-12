Новогоднюю ель для Дворцовой площади в Петербурге срубят под Выборгом

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Новогодние ели для Дворцовой площади в Петербурге и для Якорной площади в Кронштадте срубят в лесничестве под Выборгом.

Праздничные деревья привезут из Вещевского участкового лесничества. Дата сруба еще не определена. Сегодня должен состояться аукцион на заготовку елей.

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Фото: тг-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

Всего же по городу разместят 84 большие искусственные елки. Огни на главной елке Петербурга зажгут 20 декабря.

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12.12.2024 54
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