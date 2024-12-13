Автомошенники возродили старую схему с «распилами» в России

Автомобильные мошенники вновь начали использовать старую схему по продаже «автомобилей-конструкторов», ввезенных под видом запчастей.
Как рассказал «Газете.ру» автокриминалист Максим Шелков, в России возродили старую схему обмана с «распилами».
Как правило, это праворульные машины, и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из союзного государства, — отметил эксперт.
На самом деле, подчеркнул Шелков, такие документы фальсифицируются, поскольку в Белоруссии уже давно запрещена регистрация автомобилей с правым рулем.
Чтобы выявить мошенников, при осмотре автомобиля стоит обратить внимание на уплотнители окон — их замена часто указывает на «распил». Для дополнительной проверки рекомендуется использовать толщиномер.
Также следует насторожиться, если продавец предлагает значительную скидку на подержанное авто. По мнению эксперта, цена на «машины-конструкторы» обычно бывает очень привлекательной.