Автомошенники возродили старую схему с «распилами» в России

Автомобильные мошенники вновь начали использовать старую схему по продаже «автомобилей-конструкторов», ввезенных под видом запчастей.

Как рассказал «Газете.ру» автокриминалист Максим Шелков, в России возродили старую схему обмана с «распилами».

Как правило, это праворульные машины, и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из союзного государства, — отметил эксперт.

На самом деле, подчеркнул Шелков, такие документы фальсифицируются, поскольку в Белоруссии уже давно запрещена регистрация автомобилей с правым рулем.

Чтобы выявить мошенников, при осмотре автомобиля стоит обратить внимание на уплотнители окон — их замена часто указывает на «распил». Для дополнительной проверки рекомендуется использовать толщиномер.

Также следует насторожиться, если продавец предлагает значительную скидку на подержанное авто. По мнению эксперта, цена на «машины-конструкторы» обычно бывает очень привлекательной.