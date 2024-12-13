В Госдуме назвали мудрой позицию Трампа об ударах ВСУ по России

Ранее избранный президент США выступил против использования американского оружия для ударов по территории России.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа касательно ударов ВСУ по России.

Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия, — цитирует парламентария РИА Новости.

Напомним, накануне Трамп заявил, что он против ударов ВСУ по России американским оружием. Политик считает, что такие действия ведут к еще большей эскалации конфликта.