Перминов о состоявшейся встрече «ядерной пятерки»: РФ всегда стремилась к диалогу касательно атомного оружия

В Дубае состоялась встреча представителей пяти ведущих ядерных держав: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Это мероприятие стало первым полноформатным обсуждением в рамках председательства КНР в формате ядерной «пятерки». Основное внимание на встрече было уделено вопросам ядерных доктрин. В Пекине подчеркнули, что обсуждение этой темы особенно важно в текущей ситуации, так как оно может помочь избежать недопонимания и просчетов между ядерными государствами.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru оценил взаимодействие ядерной «пятерки», а также рассказал, неслучайно ли встреча была организована едва ли не сразу после обновления ядерной доктрины России.

После появления и первого применения ядерного оружия мир стал другим. В руках человека оказалась разрушительная сила огромной мощности, которая требовала ответственного обращения. СССР, а затем и Россия всегда были в числе тех, кто выступал за предметный диалог по всему спектру проблемных вопросов, касающихся данного вида вооружений. Его отражением стала и поддержка идеи создания «пятерки» в 2009 году, — подчеркнул сенатор.

Сегодня такой формат переоценить сложно, заявил Перминов. Страны Запада, стремясь нанести нашей стране «стратегическое поражение», в итоге разрушил всю систему военно-политических договоров.

Следствием этого шага стал многократный рост нестабильности. Его пошаговое погружение в украинский конфликт, в ходе которого он разрешил себе наносить удары по территории России, уже создало качественно новые риски для нашего государства. Наша страна вынуждена обновлять стратегические документы с учетом этих вызовов и угроз. Защита России — абсолютный приоритет. Встреча, полагаю, позволила еще раз донести наши озабоченности до зарубежных оппонентов, дать разъяснения по отдельным вопросам. Важно, чтобы все стороны точно понимали суть действий друг друга, не принимали решения, основываясь на искаженной или ложной информации. От этого без преувеличения зависит судьба всего мира, — резюмировал собеседник.