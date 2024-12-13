Эксперт исключила рост цен на мясо птицы до конца года

В Российском птицеводческом союзе заявили, что предпосылок для подорожания мяса нет.

Стоимость куриного мяса до конца текущего года не должна повышаться. Для этого пока нет объективных факторов, заявила глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Сегодня по той информации, которую мы имеем — по данным Росстата, цены на птицеводческую продукцию не растут, и не предполагается значительного роста, — заявила она в беседе с 360.ru.

В целом же за последний год стоимость курятины увеличилась на 9%, добавила эксперт.