Сладкие подарки на Новый год в России подорожала на 13%

Сейчас средняя цена за подарок составляет порядка 790 рублей.

В преддверии новогодних праздников цены на сладкие подарки увеличились на 13%, передает портал «Известия», ссылаясь на аналитический центр «Чек Индекс».

По информации издания, родители тратят на детские праздничные наборы не менее 700–800 рублей, а средняя стоимость подарка весом 500–600 граммов составляет 791 рубль. Наборы весом от 800 до 1000 граммов обойдутся уже в 1,3 тысячи рублей.

Рост цен, по словам аналитиков, связан с глобальным подорожанием какао-бобов.