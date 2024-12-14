Минфин ФРГ раскрыл объемы замороженных активов РФ в стране

Они составляют порядка 3,5 млрд евро.

В рамках санкционного режима Евросоюза Германия заморозила российских активов на сумму порядка 3,5 миллиардов евро. Об этом ТАСС рассказали в Минфине ФРГ.

Сейчас в Германии заморожены или иммобилизованы активы на сумму около €3,5 млрд в соответствии с двумя постановлениями ЕС — №269/2014 и №833/2014, — передает источник агентства.

К ним относятся активы включенных в санкционный список различных лиц или компаний, а также иностранные активы Центробанка РФ, «размещенные в государствах, на которые распространяется запрет на операции».