Путин подписал закон о включении в стаж россиян периода работы на Украине

Изменения коснутся около 236,6 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам будет засчитываться в трудовой стаж период работы на Украине с 1 января 1991 года до 23 февраля 2022 года.

Нововведение также распространяется на периоды работы в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года; Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Для подтверждения стажа гражданам необходимо будет предоставить документы от работодателей или государственных органов.