В Ленобласти еще одна смертельная авария за сутки

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе.

В ночь на 14 декабря на Киевском шоссе столкнулись «Мерседес» и «Черри Тиго». Авария произошла рядом с селом Никольское.

Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, в результате столкновения пострадали три человека, еще один от полученных травм погиб.

Ранее два человека погибли в результате столкновения автомобилей на Мурманском шоссе.

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13.12.2024 64
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