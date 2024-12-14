В Ленобласти еще одна смертельная авария за сутки

ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе.

В ночь на 14 декабря на Киевском шоссе столкнулись «Мерседес» и «Черри Тиго». Авария произошла рядом с селом Никольское.

Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, в результате столкновения пострадали три человека, еще один от полученных травм погиб.

Ранее два человека погибли в результате столкновения автомобилей на Мурманском шоссе.