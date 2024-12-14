В Ленобласти еще одна смертельная авария за сутки

ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе.
В ночь на 14 декабря на Киевском шоссе столкнулись «Мерседес» и «Черри Тиго». Авария произошла рядом с селом Никольское.
Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, в результате столкновения пострадали три человека, еще один от полученных травм погиб.
Ранее два человека погибли в результате столкновения автомобилей на Мурманском шоссе.
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