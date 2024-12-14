Выдача ипотеки в 2025 году может упасть до 40%

Это будет вызвано двумя основными факторами, среди которых новый стандарт защиты прав ипотечных заемщиков.

Директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин спрогнозировал падение ипотечного кредитования в России на 30-40% в 2025 году.

Эксперт связывает ожидаемое падение с новым стандартом защиты прав ипотечных заемщиков и ужесточением банками условий кредитования. Уже сейчас первоначальный взнос у крупных игроков рынка составляет свыше 50%.

Рынку придется трансформироваться под новые условия и отслеживать реакцию регулятора на новые схемы стимулирования спроса. Это приведет к существенному сокращению выдачи ипотечных кредитов в начале года. Основным драйвером для рынка останется семейная ипотека, если по ней не будет кардинальных изменений условий выдачи и требований к заемщикам, ― цитирует Жалнина «Известия».