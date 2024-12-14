В чат-бот по благоустройству поступило более 4,5 тыс. предложений ленинградцев

Самыми активными оказались жители Мурино, Коммунара и Романовки.

В Ленинградской области подвели итоги работы за 2024 год чат-бота, собирающего предложения по благоустройства территорий. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, всего жители отправили через сервис более 4,5 тысяч заявок.

Самые активные — жители Мурино, Романовки и Коммунара. Чаще всего предлагают благоустроить парки, проложить пешеходные тропинки и велодорожки, обустроить спортплощадки и места для выгула собак, — рассказал глава региона.

Среди других заявок — благоустройство перекрестка у колокольни в Громово или парк усадьбы Штиглица в Ивангороде.

Как подчеркнул губернатор, главная задача при выполнении работ — развитие исторически сложившихся общественных пространств с сохранением преемственности поколений.