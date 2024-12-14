За отрешение президента от должности выступили 204 депутата из 300.

Парламент Южной Кореи одобрил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Отставку поддержали 204 депутата, против были 85, остальные воздержались.

Исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр республики Хан Док Су.

Депутаты обвинили президента в попытке насильственного захвата власти в стране, а также превышении должностных полномочий из-за ранее введенного военного положения без объективных причин.