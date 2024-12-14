Снег, гололедица и до -15°C ночью: прогноз погоды в Ленобласти на 15 декабря

В начале новой недели в регионе сохранится снежная и прохладная погода.

В Ленинградской области 15 декабря ожидается облачная погода. В ночное время пройдет сильный снег, днем также ожидаются осадки.

Ветер ночью южный, юго-восточный, переходящий к восточному, днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха на западе области +1…-4 гр. в течение суток; на востоке ночью -5…-10 гр., местами до -15 гр., днем -3…-8 гр. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться, — передает МЧС.

Водителей предупреждают о гололедице и налипании снега.