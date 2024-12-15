Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за сложных погодных условий два танкера получили повреждения и запросили помощь. Оба судна — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — перевозили нефтепродукты. На борту находились экипажи из 13 и 14 человек соответственно.

Около 8:00 поступило первое сообщение о бедствии от танкера «Волгонефть-212». Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов судно село на мель. Второе сообщение поступило от «Волгонефть-239». Танкер получил повреждения из-за мощных волн и дрейфует в сторону Тамани.

Для проведения спасательной операции был направлен вертолет Ми-8 МЧС России и спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

В готовности находятся сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, включая Государственную инспекцию по маломерным судам, оперативную группу 3-го пожарно-спасательного отряда в Керчи и специальный морской отряд. Всего задействованы более 50 человек и 11 единиц техники. Сообщается, что 13 моряков эвакуированы с танкера, севшего на мель в Керченском проливе, один человек погиб.

По данным МЧС, оба танкера перевозили более 4000 тонн мазута. Информация о возможном разливе уточняется. На момент происшествия в Керченском проливе наблюдались порывы ветра до 22 м/с, что осложнило проведение спасательной операции. Накануне МЧС по Крыму предупреждало о неблагоприятных погодных условиях и рекомендовало воздержаться от выхода в море.

На базе Главного управления МЧС России по Крыму создан оперативный штаб. Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий и обеспечением безопасности экипажей.

Видео: Южная транспортная прокуратура