У девушки легкого поведения остановилось сердце прямо во время работы в Петербурге

На проспекте Просвещения в одной из квартир 22-летняя жительница Санкт-Петербурга потеряла сознание прямо во время оказания коммерческих услуг интимного характера. Ее клиент вызвал скорую помощь.
Медики пытались реанимировать ее на месте, после чего доставили в больницу, но через несколько часов девушка скончалась. Известно, что погибшая работала в сфере оказания интимных услуг.
Полиция проводит проверку, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.
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21.06.2024 3541