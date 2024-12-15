У девушки легкого поведения остановилось сердце прямо во время работы в Петербурге

На проспекте Просвещения в одной из квартир 22-летняя жительница Санкт-Петербурга потеряла сознание прямо во время оказания коммерческих услуг интимного характера. Ее клиент вызвал скорую помощь.

Медики пытались реанимировать ее на месте, после чего доставили в больницу, но через несколько часов девушка скончалась. Известно, что погибшая работала в сфере оказания интимных услуг.

Полиция проводит проверку, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.