Убийцу 11-летней девочки в Петербурге нашли спустя 22 года

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла убийство 11-летней девочки, тело которой обнаружено 24 сентября 2002 года на пустыре между улицей Тельмана и проспектом Большевиков.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате множественных травм головы. Также были выявлены следы насилия. Было заведено уголовное дело, но задержать преступника тогда не удалось.

Спустя 22 года следствие смогло установить личность подозреваемого благодаря генетической экспертизе. Биологические материалы, изъятые с одежды погибшей, совпали с ДНК 40-летнего мужчины, который уже отбывает пожизненный срок за убийство бывшей жены и ее ребенка в 2011 году.

Для проведения процессуальных действий мужчину этапировали из колонии в Оренбургской области в следственный изолятор Санкт-Петербурга. На допросе он дал признательные показания. Следствие проверяет его на причастность к другим преступлениям.