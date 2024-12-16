Россиянин не выжил, когда узнал, что 23 года воспитывал не своего сына

В Дагестане трагически закончилась история, начавшаяся более двух десятилетий назад. Мужчина по имени Заур умер от остановки сердца после того, как узнал, что его ребенок был подменен в роддоме 23 года назад.

В 1998 году акушерка в одном из местных роддомов случайно перепутала новорожденных, что осталось незамеченным. Заур и его жена Патимат растили мальчика, ничего не подозревая.

Правда вскрылась только в 2021 году, когда стало известно, что их биологический сын живет в соседнем селе. Патимат пыталась скрыть эту информацию от мужа, но через три года он все-таки узнал.

«Он стал замкнутым, молчаливым, часто уходил из дома. На фоне сильного стресса у него начались галлюцинации», — рассказали kp.ru знакомые семьи

Тело мужчины нашли в горах. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сильным стрессом.