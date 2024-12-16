Житель Всеволожского района распространил интимное видео с несовершеннолетней. Его задержали в День рождения

По подозрению в интимной связи с несовершеннолетней девочкой задержан 20-летний житель Нового Девяткино Всеволожского района. Также злоумышленник записал интимное видео и распространил его.

В ночь на 15 декабря в полицию обратилась 15-летняя пострадавшая. Девушка рассказала, что в социальных сетях распространяется интимное видео с ее участием. Школьница получила кадры от 20-летнего молодого человека, с которым вступила в сексуальную связь.

В тот же день подозреваемого задержали, он отмечал свой День рождения. Решается вопрос об уголовных делах по статьям «Изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетней» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».