Путин: Поддержка участников СВО – приоритет народной программы на следующие годы

Как сообщает сайт ER.ru, XXII Съезд «Единой России» определил задачи партии – от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели перед партией поставил Владимир Путин.

«Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это — мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», – отметил Владимир Путин

Поддержке участников СВО будет посвящен раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений. В том числе по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников спецоперации и их семей, созданию условий для профессиональной самореализации, обеспечению медицинской реабилитации.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», – сказал Владимир Путин

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту национальных интересов страны на фронте и в тылу. И поручил «Единой России» продолжать наращивать усилия по всем ключевым направлениям, в том числе в плане поддержки ветеранов боевых действий, их родных и семей, потерявших близких.

«В Послании и на прошлом Съезде «Единой России», в том числе, говорил о важности воспитания, подготовки сильных, надежных и перспективных кадров. Повторю еще раз и сегодня: для партии это не просто приоритет – от этого зависит ее будущее», – сказал Владимир Путин

Он поручил расширять федеральный проект «Время Героев»: запустить аналогичные программы в регионах, а партии – активно участвовать в этой работе и организовать для бойцов СВО подготовку.

Поддержку бойцов, их развитие партия выводит на новый уровень – при ротации Высшего и Генерального советов в них вошли участники спецоперации. В том числе, Герой РФ Владислав Головин; Герой РФ Андрей Митяшин; Герой РФ, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Юрий Абаев; Герой Российской Федерации, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин; Герой РФ, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель; кавалер трёх орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов; кавалер трёх орденов Мужества, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и многие другие.

Также на Съезде представили обновленную народную программу партии. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собрали со всей России. Документ дополнен 39 новыми положениями, теперь их 389. Дополнены направления «Хорошая работа – достаток в доме» и «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и «Современное образование и передовая наука». Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья.

Дмитрий Медведев поручил подготовиться к публичному отчету по народной программе и завершить ее реализацию в 2025 году. А также провести всенародное обсуждение образа будущего страны. Это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы «Единой России» на выборах в Госдуму-2026. Также Дмитрий Медведев поручил начать подготовку к выборам.

«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует и уже сделала партия, вести дебаты с оппонентами. Программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии наших коллег, уже имеющих опыт публичных политических выступлений», – сказал Дмитрий Медведев

Владимир Путин также подчеркнул, что статус партии большинства предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям. Обязательным условием профессиональной состоятельности должна быть прямая коммуникация с людьми.

«Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня», – сказал Владимир Путин

Включится партия и в анализ проблем при реализации нацпроектов.

«Наша партия должна удерживать лидерство в этой работе, отдавать ей себя без остатка. Вести разработку комплексных мер, способствующих выполнению указов президента», – подчеркнул Дмитрий Медведев

На площадке Съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев. Он отметил, что Владимир Путин поставил «Единой России» основополагающие задачи.

«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы — партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», – сказал Владимир Якушев

Следующий год для «Единой России» станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения, чему был посвящен весь 2024 год.

«Прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми – зона их ответственности», – сказал Владимир Путин

Он также выразил уверенность, что «Единая Россия» примет самое активное, деятельное участие в работе по развитию единой и сильной России. И подчеркнул, что в самом названии партии отражена суть курса России.