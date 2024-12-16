Сайт СПбГУ подвергся хакерской атаке

В работе виртуальных серверов портала наблюдается сбой.

В понедельник сайт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) оказался недоступен. В вузе связали случившееся с хакерской атакой на виртуальные серверы вуза.

Неизвестные произвели атаку на виртуальные серверы СПбГУ, после чего произошёл сбой в работе локальной вычислительной сети и серверной инфраструктуры, — указано в сообщении вуза.

Работоспособность сайта будет восстановлена в течение дня.