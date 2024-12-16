Синоптик назвал самые заснеженные районы Ленобласти

Местами количество выпавших осадков превысило 30 мм.

Синоптик Александр Колесов назвал самые заснеженные районы Ленинградской области после прошедших снегопадов.

По данным метеоролога, больше всего снега сейчас наблюдается на западе региона. Так, в Кингисеппе зафиксировано 32 мм осадков при высоте снежного покрова в 25 см. В Волосово выпало 22 мм, однако сугробы достигли 28 см.

В тройке лидеров — Выборг. Здесь снежные осадки составили почти 29 мм, а высота снежного покрова 24 см.