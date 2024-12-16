«Единая Россия» поможет участникам СВО в выдвижении на депутатские должности

Как сообщает сайт ER.ru, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко поприветствовал участников дискуссионной площадки «Элита страны. Участники СВО». Он отметил роль «Единой России» в поддержке бойцов.

«Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», – сказал Сергей Кириенко

Первый замруководителя Администрации президента обратил внимание на важность взаимодействия фракции с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, ассоциацией Ветеранов специальной военной операции и другими общественными организациями по помощи семьям Героев.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что важнейшая задача, поставленная Владимиром Путиным, – формирование новой элиты государства.

«Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к Единому дню голосования-2025. Еще более системно подойдём к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет ещё больше», – сказал Владимир Якушев

По словам врио секретаря Генсовета, принципиально важно уметь пользоваться всеми предоставленными инструментами, работать на избирательных округах, собирать наказы избирателей и профессионально отстаивать их в законодательных органах.

«Единая Россия» и после выборов продолжает взаимодействовать с участниками СВО, используя всю свою партийную инфраструктуру», – подчеркнул Владимир Якушев

Он также сообщил, что при ротации руководящих органов партии в Высший и Генеральный советы войдут участники СВО.

«Для нас это принципиально важно, потому что только во взаимодействии с вами мы ответим на все новые вызовы и вопросы, которые сегодня перед нами стоят. Уверен, что это – серьезное усиление и укрепление наших рядов», – сказал Владимир Якушев.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и работе по помощи участникам СВО. Он сообщил, что фракция с самого начала специальной военной операции передала более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Две тысячи – только в Курскую область. На пике у нас было 45 гуманитарных центров вдоль всей линии фронта», – сказал Александр Сидякин

Руководитель Центрального исполкома подчеркнул, что «Единая Россия» выстроила работу так, чтобы решать любые задачи.

«У нас есть гражданское направление, и мы закрываем его волонтёрами. Когда у нас случаются какие-то сложные ситуации, как в Курске, мы за один день разворачиваемся. Мы можем обеспечить ПВРы: все 44 ПВРа города Курска и 37 ПВРов районных закрыли бытовой техникой, создали распредцентр гуманитарной помощи. Делаем большую работу, связанную с помощью военным. И это не просто закупка мавиков. Это свои разработки. Будут и дальше появляться свои изделия, которые будем передавать фронту, приближая Победу. А Победа будет за нами!» – заключил Александр Сидякин

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога акцентировал внимание на том, что для возвращающихся домой участников СВО нужно организовать обучение, реабилитацию, досуговые и спортивные мероприятия.

«Важно, чтобы наши парни были заняты добрыми, хорошими делами. И тогда нашу страну ждёт процветание в экономическом плане и в плане безопасности. Потому что у руля нашей партии будут стоять бойцы. Ведь мы прошли боевые действия. Война – это жесткий и быстрый экзамен на состоятельность, на грамотность и на любовь к своей Родине», – сказал Артем Жога

Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что участникам, ветеранам СВО очень важно воспользоваться теми инструментами, которые предоставляет «Единая Россия».

«Это Высшая партийная школа, другие кадровые лифты. «Единая Россия» – состоявшаяся, с большинством на всех уровнях, от муниципального, регионального до федерального – является инструментом. Инструментом, на который опирается Владимир Путин, инструментом, который делает государство более сильным, жизнь людей – более тщательно организованной. И здесь, объединяя наши репутации не только друг с другом, с партией, государством, мы продолжаем то, что нас всех отличает», – сказал Александр Карелин

«Единая Россия» 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 1000 участников со всей страны.

На Съезде партии определили задачи на 2025-2026 годы, внесли изменения в народную программу, Устав. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.