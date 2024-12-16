Wildberries запускает продажу цифровых страховых полисов

Они будут распространяться как на товары, купленные на маркетплейсе, так и на все имущество в доме.

Компания Wildberrie начинает продажи цифровых страховых полисов «Защита имущества».

Полис стоимостью 100 рублей будет действовать в течение месяца с момента покупки и покрывает утрату или повреждение как товаров, купленных на Wildberries, так и любого другого домашнего имущества в результате пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи.