Wildberries запускает продажу цифровых страховых полисов

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Они будут распространяться как на товары, купленные на маркетплейсе, так и на все имущество в доме.

Компания Wildberrie начинает продажи цифровых страховых полисов «Защита имущества».

Полис стоимостью 100 рублей будет действовать в течение месяца с момента покупки и покрывает утрату или повреждение как товаров, купленных на Wildberries, так и любого другого домашнего имущества в результате пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи.

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05.12.2024 210
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